Троллейбусы в Черновцах подорожают до 3 грн

- 24.03.2017 15:21
Троллейбусы в Черновцах подорожают до 3 грн

В городском совете прошли общественные слушания касаемо стоимости проезда в Черновцах. Так, глава троллейбусного управления Иван Иваничек заявил, что в черновицком электротранспорте необходимо поднимать тариф на проезд до 3 гривен.

Глава ЧТУ отметил, что с момента предыдущего повышения тарифов электроэнергия подорожала почти в два раза - с 1,29 гривны до 2,37 гривны за 1 киловатт/час.

По словам Иваничека, реально расходы на 100 километров пути составляют 800 гривен, что примерно сопоставимо с расходами топлива для автобусов. В условиях повышения коммунальных тарифов по расходам троллейбусы сравнялись с автобусами.

Пр этом, глава ЧТУ также отметил, что подвижный состав троллейбусов в Черновцах - самый старый во всей Украине. Срок эксплуатации троллейбусы составляет 10 лет, а в черновицком троллейбуснм парке у транспорта средний возраст составляет 23,4 года. Кроме того, расходы на обслуживание троллейбусов возрастают пропорционально росту их возраста. Тарифы могли быть даже меньше, однако в том случае, если бы в Черновцах имелись бы троллейбусы поновее.

Платиновая Буковина

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