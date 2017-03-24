



Недостроенная улица Ровенская мешает учиться в ЧНУ - 24.03.2017 09:54

Студенты ЧНУ жалуются на проникающую в аудитории восьмого и девятого корпусов университета пыль. Она проникает в помещения, даже если окна плотно закрыты. Об этом ректор вуза Степан Мельничук рассказал в городском совете Черновцов во время обсуждения распределения средств городского бюджета.

Ректор университета отметил, что всему виной - неремонтированная улица Ровенская, на которой располагаются корпуса. Мельничук попросил выделить средства на ремонт хотя бы 300 метров улицы, чтобы хоть как-то повлиять на сложившуюся ситуацию, так как и студентам, и преподавателям в аудиториях из-за пыли трудно дышать.

Также ректор отметил, что университету также необходимы средства, чтобы закончить ремонт оранжереи, которая находится в ботаническом саду.

Глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Погореный отметил, что проектирование улицы Ровенской сейчас подходит к концу, и работы стартуют, как только на эти цели будут выделены средства.

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