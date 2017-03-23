



В Киеве убит российский чиновник Вороненков - 23.03.2017 15:34

В Киеве рядом с отелем Премьер палац был убит бывший депутат Государственной думы РФ Денис Вороненков. Как стало известно, вероятного убийцу смог ранить охранник убитого российского чиновника. Обоих пострадавших - и охранника, и киллера - госпитализировали в больницу. Сообщается, что убиство произошло на глазах у представителей прессы.

Глава ГПУ Юрий Луценко озвучил подробности происшествия. Так, по его словам, на месте убийства было обнаружено и изъято порядка 20 гильз. Также был обнаружен пистолет ТТ, из которого стреляли в Вороненкова, и пистолет Стечкина, принадлежащий охраннику экс-депутата. В охранника Вороненкова выстрелили и попали в область сердца, при этом, мужчине посчастливилось выжить. Он находится в сознании и помогает следствию.

Во время убийства стрелявший попал Вороненкову в шею, также две пули попали в область грудины и еще одна - в живот. От полученных ранений чиновник умер на месте.

В генеральнйо прокуратуре установили, что убийца пользовался услугами автомобиля марки Daewoo. Сейчас эту машину ищут, ослеживая ее передвижение.

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