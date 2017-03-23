В 2017 мир ожидают серьезные погодные катаклизмы

- 23.03.2017 11:08
В 2017 мир ожидают серьезные погодные катаклизмы

В 2017 году нашу планету ожидают довольно опасные погодные явления, о чем свидетельствуют данные доклада Всемирной метеорологической организации.

Согласно докладу метеорологов, многие государства получат серьезный ущерб в результате ряда катаклизмов.

Со слов экспертов, в прошлом году уже имели место различные чрезвычайные происшествия, и различные довольно неприятные явления природы продолжаются и по сей день. Уровень воды в Мировом океане, в соответствии с повышением средней температуры, повышается. Директор Всемирной программы исследования климата Дэвид Карлсон отмечает, что различные существенные изменения климата, в том числе и связанные с сильным течением Эль-Ниньо, окажут серьезное влияние во всех частях нашей планеты. Все изменения будут превышать нормы климатической системы нашей планеты.

Карлсон отметил, что пока что изменения не вызывают излишней тревоги, однако для человечества они происходят впервые.

Представители Всемирной программы исследования климата отмечают, что в феврале 2017 только на территории США было зарегистрировано свыше 11 тысяч температурных рекордов. В Австралии в январе и феврале 2017 года была зафиксирована сильная засуха, нехарактерная для данного периода времсни. А в Северной Африке и на Аравийском полуострове были зарегистрированы сильнейшие за всю историю метеонаблюдений холода.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: аномальная погода 2017, погодные катаклизмы 2017

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