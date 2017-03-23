Россия отказывается транслировать Евровидение-2017

- 23.03.2017 10:56
Россия отказывается транслировать Евровидение-2017

Транслировать Евровидение-2017 на территории России не будут - все федеральные российские каналы отказались от показа. Такое решение было принято после озвученого Службой безопасности Украины запрета на въезд российской участницы конкурса Юлии Самойловой.

Всероссийская государственная телерадиовещательная компания сообщила, что Самойлова, скорее всего, примет участие в Евровидении, но уже в следующем году. 

В пресс-службе Первого канала отметили, что информацию об этом проверяют. Близкие к Первому каналу источники утверждают, что на ТВ пока что не было принято решение касаемо трансляции Евровидения-2017.

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Отметим, что Юлия Самойлова была выбрана Первым каналом для участия в международном песенном конкурсе Евровидение, которое в нынешнем году пройдет в столице Украины. Песню Flame is Burning помогали писать израильские авторы Нэтанин Рози и Ариа Бурштейн. Запрет СБУ обусловлен тем, что Самойлова в 2015 году выступала с концертом в оккупированном Крыму, нарушив тем самым законодательство Украины. Решение о трехлетнем запрете артистки на въезд в Украину окончательно было принято СБУ в среду, 22 марта. В Европейском вещательном союзе сообщили, что они с уважением относятся к законам принимающей страны, однако такое решение разочаровывает, и в ЕВС намерены переубедить украинские власти.

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