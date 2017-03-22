В парке Шевченко аттракционы подорожают на 20%- 22.03.2017 17:25
Вскоре в парке имени Шевченко в Черновцах откроются аттракционы, которых в парке насчитывается 42 экземпляра.
Как сообщают представители аттракционного комплекса, ежегодный технический осмотр и проверку, который проводит научно-производственный центр "Аттракцион", все они успешно прошли.
Заведующий аттракционного комплекса парка Валерий Ботюк сообщил, что вначале техническая служба комплекса в лице электриков, механиков, проверяет аттракционы на исправность. Ответственные делают пометки в журналах, после чего за работу берутся операторы. После также осуществляется проверка отдельных узлов аттракционов, которые принимают в работу и запускают для пользования.
Кроме того, Ботюк сообщил, что по причине подорожания деталей и тарифов на электроэнергию было решено поднять цены на аттракционы. В среднем цена на билеты возросла почти н 20%.
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