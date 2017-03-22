



Боевики присваивают жилье под видом национализации - 22.03.2017 13:33

Квартиры, хозяйственные постройки и дома на оккупированных территориях боевики на Донбассе планируют присвоить, чтобы расселять в них российских военных.

Как стало известно украинской разведке, глав террористических формирования Л-ДНР российские кураторы обязали в кратчайшие сроки осуществить ревизию жилого фонда на подкотрольных боевикам территориях, чтобы осуществить национализацию жилья - квартир, домов и хозпостроек, владельцы которых оставили их на срок более 3 месяцев.

Данные Главного управления разведки Миноблороны Украины свидетельствуют о том, что после так называемой национализации в жилье планируется вселять тех россиян, которые находятся на Донбассе и планируют продолжить службу на контрактной основе в части 1 и 2 (Донецк и Луганск) армейского корпуса Центра территориальных воойск Южного военного округа ВС РФ. Вселять будут тех военных, у которых своего жилья нет.

Кроме того, разведка сообщает, что на территориях, подконтрольных террористическому формированию "ДНР" для докомплектации соединений и частей 1 армейского корпуса осуществляется призыв военных в принудительном порядке.

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