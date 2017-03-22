



Землю может уничтожить столкновение с Марсом - 22.03.2017 11:46

Ученые пришли к мнению, что Солнечная система является хаотичной, а это может создать массу рисков и опасностей. К примеру, если планеты не будут уничтожены Солнцем через несколько миллиардов лет, то Земля и Марс могут столнуться друг с другом.

Таким мнением делится ученый-геофизики из университета Висконсина Стивен Мейерс.

По словам ученого, Солнечная система чувствительна к изменению начальных уловий, кроме того, она хаотична. Мейерс также отметил, что ученые имеют однозначное геологическое доказательство этого факта. Так, изменения в динамике всей системы могут вызвать даже небольшие изменения кеплеровых эелементов орбиты одной из планет.

Впрочем, коллеги Мейерса считают, что планеты могут быть уничтожены столнковением друг с другом, однако такая вероятность крайне мала.

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