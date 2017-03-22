



В Иерусалиме отремонтировали часовню Гроба Господнего - 22.03.2017 11:14

Часовня в Иерусалиме, располагающаяся над местом захоронения Христа в храме Гроба Господнего была отреставрирована. Торжественное открытие будет прохлодить при участии Вселенского патриарха Варфоломия, а также представителя Папы Римского Франциска.

Возглавляла работы по реконструкции профессор Афинского национального политехнического университета Антония Моропулу. Ремонт стартовал весной 2016 года.

Представитель фонда мировых памяток Бонни Бернем отметила, что мгла возникнуть большая опасность обвала, если бы не проведенная реконструкция. Для проведени восстановительных работ фондом были предоставлены 1,4 миллиона долларов. В целом, общая стоимость реставрации составила 4 миллиона долларов. Средства на заверение ремонтных работы были собраны с помощью частных пожертвований, а также пожертвований в церкви. Стоит отметить, что вклад в реконструкцию сделали также король Иордании и президент Паленстины, каждый из которых пожертвовал на реконструкцию по 150 тысяч евро.

Реставрацию в святыне не осуществляли порядка 200 лет, потому вопрос был срочный. Многие факторы оказывали влияние на разпрушение, в частности, копоть и чад от свечей, а также повышенная влажность.

Вначале реставраторы сняли с фасада святилища каменные плиты, после чего занялись устранением щелей в кладке храма. От свечной сажи и голубиного помета была очищена каждая каменная плита, и все они после были волдружены на прежнее место. Для укрепления были установлены титановые болты. Также реставрации подверглись купол храма и фрески. В одной из мраморных стен храма было вырезано небольшое окошко. Этот шаг был предпринят для того, чтобы перед глазами паломников предстала скальная порода древнего пещерного захоронения.

Предполагается еще один виток реставрации, который пораумевает стабилизацию фундамента и реконструкцию дренажных и канализационных труб.

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