



На Евровидение-2017 в Киеве покажут 3D-шоу - 22.03.2017 10:23

Помимо основного шоу, для гостей Евровидения-2017 в Киеве готовят и другие развлечения. Так, в одной из трех локаций для фанатов в центре Киева предполагают показ лазерного 3D-шоу. Такой новостью поделился заметитель главі Киевской городской госадминистрации Алексей Резников.

На Крещатике Еврогородок останется на прежнем месте, на участке между улицей Прорезной и Богдана Хмельницкого. На территории Конгрессно-выставочного центра "Парковый" будет работать Евроклуб, который будет закрытым и доступным только для членов официальных делегаций участников конкурса.

Больше новостей по теме читайте в спецрубрике Євробачення-2017

Кроме того, в Киеве планируется обустроить пять фан-зон. На Софиевской и Михайловской площадях будет единая золна. На Михаловской планируется создать детский городок. Лазерное 3D-шоу будут демонстрировать, используя в качстве полотна здание Министерства иностранных дел Украины.

Кроме того, проект "Ретроспектива Евровидения", как отмечает Резник, планируется презентовать на Почтовой площади. Там желающие смогут в караоке спеть песни, с которыми конкурсанты выступали на Евровидение в последние несколько лет.

Платиновая Буковина

Всі новини