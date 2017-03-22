



В Минобразования подводят итоги регистрации на ЗНО 2017 - 22.03.2017 09:32

В пресс-службе Министерства образования и науки Украины назвали количество желающих пройти ЗНО 2017, которые подали заявки на регистрацию.



Данные Украинского центра оценивания качества образования по состоянию на 20 марта свидетельствуют о том, что пройти тестирование в нынешнем году изъявили желание свыше 223 тысяч человек.

В УЦОКО продолжают осуществлять обработку регистрационных документов в региональных центрах, поскольку их направили туда в период с 6 февраля по 17 марта. Через некоторое время будут опубликованы данные после уточнения.

У зарегистрировавшихся еще есть возможность изменить данные, указанные при регистрации. Кроме того, послужившие в регистрации причины можно также устранить - на это дается время до 31 марта. Чтобы изменить свои персональные данные, необходимо воспользоваться сервисом "Внести изменения", что позволит сформировать и оформить новую карточку для регистрации. Тогда получится подать необходимые документы заново.

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