Эрдоган грозит показать ЕС другую Турцию

- 21.03.2017 13:31
Эрдоган грозит показать ЕС другую Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 21 марта, сделал острое заявление в адрес Европейского Союза.

По словам турецкого лидера, Евросоюз больше не сможет угрожать его государству процессом обретения членства в блоке.

Эрдоган отметил, что на 16 апреля в Турции запланирован общенародный референдум, после которого Европа должна готовиться увидеть "совершенно другую Турцию". Кроме того, президент также назвал Европу фашисткой и жестокой.

Отметим, что на прошлой неделе в адрес лидеров европейских стран Эрдоган неоднократно озвучивал обвинения в нацизме. Причиной таких заявлений послужила отмена встреч турецких министров с диаспорой в нескольких странах ЕС. Министры планировали осуществлять в этих странах агитационный процесс за проведение конституционной реформы, благодаря которой Турция могла бы стать президентской республикой. В частности, ряд политиков в Германии высказался в адрес данной реформы, назвав референдцм в ее пользу ничем иным, как "легализованным переворотом".

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Ключові слова: референдум в турции, Турция и ЕС конфликт, конституционный переворот в Турции, Эрдоган

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