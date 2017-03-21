У каких матерей рождаются ленивые дети

- 21.03.2017 11:42
У каких матерей рождаются ленивые дети

Если человек является довольно ленивым и препочетает вести малоподвижный образ жизни, вполне вероятно, что леность передалась ему по наследству от матери. Об этом заявляют ученые из Новой Зеландии на основании недавно проведенного исследования. Было установлено, что если в рационе матери в период беременности не хватало определенных питательных веществ, ребенок может быть буквально "запрограммирован" на лень.

Так, при неполноценной диете беременной женщины ограничивается эмбриональный рост плода, в свзи с чем формируется тенденция малоподвижного образа жизни. Данную тему специалисты изучали на животных, которые были лишены пищи. Как рассказал автор исследования Марк Уикерс, в матке на этой почве возникает синдром слабости, который на постоянной основе закладывается у плода. Даже если после рождения у ребенка была оптимальная здоровая диета, это е предотвращало развитию склонности к лени либо излишнему весу. Человек мог поправляться даже при вегетарианской диете или просто отказе от жирной пищи.

К слову, у животных бездеятельность проявлялась раньше, чем они ощутимо набирали вес. Лень приводит к тому, что животные не стремятся зря расходовать энергию.

Можно подытожить, что определенный тип поведения человека может закладываться еще в период развития плода во время беременности. Из-за диеты матери будущее потомство может быть запрограммировано как на активный, так и на малоподвижный ленивый образ жизни.

В то же время, ученые пока что не изучили, какие процессы приводят к программированию человека на лень. Что касается животных, то у них при малой подвижности менее развита мышечная система, но нельзя с полной уверенностью утверждать, что это причина или следствие процесса. Вероятно, что индивидуум ограничивает физическую активность по причине мышечной слабости. Слабая мышечная система, в свою очередь может стать последствием нарушений в диете беременной и неправильного развития эмбриона. Ученым также предстоит выяснить, нехваткой каких веществ в рационе берменной матери может быть спровоцирована лень в будущем.

Платиновая Буковина

Ключові слова: лень передается от матери, лень из-за неправильной диеты беременной

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Эрдоган грозит показать ЕС другую Турцию Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 21 марта, сделал острое заявление в адрес Европейского Союза.
- 21.03.2017 13:31
ВР поддержали закон о получении диплома младшего специалиста За основу и в целом депутаты Верховной Рады проголосовали за законопроект №5240, который предусматривает внесение в закон "О
- 21.03.2017 13:26
Робби Уильямс выразил желание выступить от РФ на Евровидении-2017 В России на ток-шоу "Пусть говорят" прошла программа, посвященная конкурсантке на Евровидение-2017 Юлии Самойловой. На передачу прибыл известный британский
- 21.03.2017 12:47
Праздничные мероприятия в честь Ольги Кобылянской в Черновцах По случаю 75-летия со дня смерти известной украинской писательницы Ольги Кобылянской в Черновцах состоится
- 21.03.2017 12:25
Статины способствуют самоуничтожению раковых клеток Особые вещества под названием статины содержатся в препаратах, используемых для снижения холестерина. По словам исследователей из Австрии
- 21.03.2017 11:21
Крестный ход 2017 в Черновцах 26 марта В Черновцах 26 марта состоится Крестный ход. На данное мероприятия приглашеы представители всех конфессий, которые
- 21.03.2017 10:29
В обстрелах на Марупольском направлении погибло 3 бойцов СВУ В штабе АТО информируют о ситуации на Донбассе по состоянию на утро 21 марта. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции
- 21.03.2017 10:21
Дополнительные поезда Укрзализныци на Пасху-2017 Традиционно к праздничному периоду Укрзализныця вводит несколько дополнительных поездов, и пасхальные праздники в этом году не станут исключением. Вводятся
- 21.03.2017 09:51
Чиновникам ЕС в Греции отправили взрывоопасные посылки Чиновникам Европейского Союза в Греции были адресованы восемь подозрительных посылок, внутри которых, как выяснилось, находилась взрывчатка
- 21.03.2017 09:25
Ушел из жизни 101-летний Дэвид Рокфеллер На 102-м году жизни в своем доме в Покантико-Хиллс скончался известный миллиардер Дэвид Рокфеллер. Пожилой бизнесмен ушел из жизни во сне.
- 20.03.2017 17:17

Всі новини