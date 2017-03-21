



У каких матерей рождаются ленивые дети - 21.03.2017 11:42

Если человек является довольно ленивым и препочетает вести малоподвижный образ жизни, вполне вероятно, что леность передалась ему по наследству от матери. Об этом заявляют ученые из Новой Зеландии на основании недавно проведенного исследования. Было установлено, что если в рационе матери в период беременности не хватало определенных питательных веществ, ребенок может быть буквально "запрограммирован" на лень.



Так, при неполноценной диете беременной женщины ограничивается эмбриональный рост плода, в свзи с чем формируется тенденция малоподвижного образа жизни. Данную тему специалисты изучали на животных, которые были лишены пищи. Как рассказал автор исследования Марк Уикерс, в матке на этой почве возникает синдром слабости, который на постоянной основе закладывается у плода. Даже если после рождения у ребенка была оптимальная здоровая диета, это е предотвращало развитию склонности к лени либо излишнему весу. Человек мог поправляться даже при вегетарианской диете или просто отказе от жирной пищи.

К слову, у животных бездеятельность проявлялась раньше, чем они ощутимо набирали вес. Лень приводит к тому, что животные не стремятся зря расходовать энергию.

Можно подытожить, что определенный тип поведения человека может закладываться еще в период развития плода во время беременности. Из-за диеты матери будущее потомство может быть запрограммировано как на активный, так и на малоподвижный ленивый образ жизни.

В то же время, ученые пока что не изучили, какие процессы приводят к программированию человека на лень. Что касается животных, то у них при малой подвижности менее развита мышечная система, но нельзя с полной уверенностью утверждать, что это причина или следствие процесса. Вероятно, что индивидуум ограничивает физическую активность по причине мышечной слабости. Слабая мышечная система, в свою очередь может стать последствием нарушений в диете беременной и неправильного развития эмбриона. Ученым также предстоит выяснить, нехваткой каких веществ в рационе берменной матери может быть спровоцирована лень в будущем.

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