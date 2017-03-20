



В обстрелах на Марупольском направлении погибло 3 бойцов СВУ - 21.03.2017 10:21

В штабе АТО информируют о ситуации на Донбассе по состоянию на утро 21 марта. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибло трое укранских военнослужащих, также ранения получили еще девять бойцов.



Позиции сил АТО попали под обстрел боевиков порядка 60 раз.

Отмечается, что ситуация была наиболее острой на Мариупольском направлении. Опорные пункты морских пехотинцев в районе населенного пункта Водяное попали с утра под атаку пехоты террористов. Также со стороны незаконных военных формирований осуществлялся огонь из Градов по позициям сил ВСУ. Террористы вели огонь из артиллерийских орудий калибров 152 и 122 мм. Позиции украинских военных-пехотинцев в районе населенных пунктов Талаковка и Лебединское были обстреляны из артсистем крупных калибров. Также интенсивные обстрелы велись по позициям в районе Красногоровки, Широкино, Николаевки и Новотроицкого. Морская пехота в районе Широкино попала под обстрел боевиков из танковых орудий и БМП.

На Донецком направлении обстрелы осуществлялись в районе Камянки, Луганского и шахты Бутовка. При обстрелах позиций в районе Авдеевки террористы использовали минометы, гранатометы, пулеметы, а после - танк.

На Луганском направлении обстрелы осуществлялись в райолне Новоалександровки, Новозвановки и Троицкого. Тротивотанковые управляемые ракеты боевики применяли при обстрелах Трехизбенки.

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