



Чиновникам ЕС в Греции отправили взрывоопасные посылки - 21.03.2017 09:25

Чиновникам Европейского Союза в Греции были адресованы восемь подозрительных посылок, внутри которых, как выяснилось, находилась взрывчатка. Полицейские благополучно обезвредили все бомбы.

Отмечается, что взрывоопасные посылки были обнаружены недалеко от Афин в одном из почтовых отделений. Они предназначались сотрудникам финансовых ведомств ЕС в Греции.

Кроме того, пакет с взрывчаткой также на прошлой неделе был доставлен в Министерство финансов Германии. Во Франции по почте в парижский офис Международного валютного фонда пришло письмо, которое взорвалось в руках открывавшего его сотрудника.

Спустя некоторое время стало известно, что взрывчатку в офис МВФ в Париже могли прислать греческие анархисты.

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