Ушел из жизни 101-летний Дэвид Рокфеллер

- 20.03.2017 17:17
Ушел из жизни 101-летний Дэвид Рокфеллер

На 102-м году жизни в своем доме в Покантико-Хиллс скончался известный миллиардер Дэвид Рокфеллер. Пожилой бизнесмен ушел из жизни во сне.

Джон Рокфеллер, который доводится дедом ныне покойному Дэвиду, основал нефтяную компанию Standart Oil и стал первым в истории долларовым миллиардером. Благодаря сделкам в нефтяном бизнесе Рокфеллер обрел миллиардное состояние, став настоящим магнатом. Кроме того, также он основал благотворительный фонд, и среди самых влиятельных семей мира до сих пор особое место занимает семейство Рокфеллеров.

Дэвид Рокфеллер, попимо огромного богатства, также прославился своей поддержкой глобализма, он выступал за идеи контроля рождаемости на Земле. Благотворительная деятельность Рокфеллера также известна на весь мир. По состоянию на 2006 год общая сумма его пожертвований на различные благотворительные цели составила 900 миллионов долларов. Крупнейшее в мире частное пожертвование также сделал Дэвид Рокфеллер, пожаловавший Гарвардскому университету, который он закончил, 100 миллионов долларов. Такое пожертвование он сделал в 2008 году. 

После авиатастрофы в 1976 году Дэвид Рокфеллер пережил свою первую операцию по пересадке сердца. В общей сложности, трансплантацию этого органа бизнесмену проводили шесть раз, и последняя операция пришлась на 2015 год. Кроме того, в 1998 и 2004 годах Рокфеллеру сделали пересадку почек. После последней операции по пересадке сердца уже спустя 36 часов миллиардер провел пресс-конференцию. Тогда он пошутил, что готовится прожить до 200 лет, и его главным секретом долголетия и бодрости духа является не что иное, как любовь к жизни.

Платиновая Буковина

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