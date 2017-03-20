Брексит официально стартует 29 марта- 20.03.2017 17:03
Формальная процедура выхода из состава Европейского Союза в Великобритании стартует 29 марта.
По словам Дэвида Дэвиса, который возглавляет министерство по Brexit, будущие переговоры, на пороге которых сейчас находится страна, являются наиболее важными, которые когда-либо случались с целым поколением.
Представитель Великобритании в Брюсселе уже сообщил главе Европейского Совета Дональду Туску о том, что на следующей неделе государство намерено инициировать процедуры выхода из блока. Дэвис отметил, что правительство Великобритании нпланирует заключить новые партнерские отношения, которые будут взаимовыгодными как для народа Великобритании, так и для других европейских наций.
Напомним, решение выйти из состава ЕС Великобритания приняла по итогам общегосударственного референдума, который состоялся в июне 2016 года.
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