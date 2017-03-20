



Глобальное потепление уменьшит рост человека - 20.03.2017 13:27

Исследователи из Университета Нью-Гемпшира провели исследование, связанное с глобальным потеплением. Результат данного исследования показал - из-за глобального потепления люди могут существенно потерять в росте, став по сути карликами.

Так, специалисты тщательно изучили информацию о повышении температуры воздуха и провели сравнительный анализ изменений климата в связи с изменениями размеров млекопитающих. Было установлено, что за время своего существования размеры млекопитающих по мере увеличения температуры на Земле стали меньше примерно в два раза.

Палеоцен-еоценовый термический максимум произошел на нашей планете 55 миллионов лет назад, и этот период оказал наиболее весомое влияние на процесс уменьшения размеров животных. С резким повышением температуры на Земле большинство млекопитающих уменьшились в размерах, в то время как животные-гиганты совсем вымерли.

Автор исследования Эбигейл Каролла отмечает, что из-за потепления в атмосфере Земли значительно увеличилось сожержание диоксида углерода. С палеоцен-еоценового термического максимума объем диоксида углерода в атмосфере увеличился примерно в десять раз. Это окажет влияние не только на животных-млекопитающих, но и на людей, рост которых также существенно изменится.

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