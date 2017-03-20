



В Крыму стартовали десантные учения - 20.03.2017 11:17

На сайте Министерства обороны РФ сообщается, что в аннексированном Крыму на территории полигона Опук стартовали крупномасштабные командно-штабные учения десантников с боевой стрельбой.

Минобороны отмечает, что с материковой части России на полуостров были переброшены три формирования воздушно-десантных войск с техникой и штатным вооружением.

В общей сложности в учениях на крымском полигоне Опук принимают участие порядка 2500 десантников. Также задействовано около 600 единиц боевой техники.

Стоит отметить, что в начале марта в военных частях Крыма для проверки боевой гоовности Россия объявила так называемую "учебную тревогу".

Подчеркнем, что после того, как Россия незаконно присоединила Крым, а на территории Донбасса развернулись боевые действия, в 2014 году Россией был проведен ряд внезапных армейских проверок и военых учений. По данному поводу страны Запада неоднократно выражали свою обеспокоенность.

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