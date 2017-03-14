



На принятие решений человека влияют ароматы - 15.03.2017 11:55

Обоняние является одним из основных чувств человека, с помощью которых мы воспринимаем окружающий мир. Ранее считалось, что только 2% всей информации человек получает с помощью обоняния. Однако это чувство очень важно, поскольку влияет на жизнь человека далеко не самым последним образом - различные запахи могут менять настроение человека, предупреждать об опасности, некачественных продуктах. Нередко из-за проблем с обонянием у человека может нарушиться аппетит.

Влияние определенных запахов на человека активно используется в маркетинговых целях, поскольку те или иные ароматы зачастую побуждают человека к определенным поступкам. К примеру, различные запахи способствуют увеличению продаж, поскольку они привлекают человека.

Так, согласно распространенному мнению, человек чаще всего совершает покупки, когда ощущает ароматы мяты, ванили, базилика, лимона или лаванды. Что касается продуктовых магазинов, то здесь наиболее "полезными" с точки зрения продаж являются ароматы свежей выпечки, а также свежие запахи огурца или арбуза. Наверное, каждый человек, проходя мимо ароматного отдела с собственной выпечкой в супермаркете ощущал желание прикупить несколько свежих булочек, даже если эта покупка не планировалась. Недалеко от отдела с выпечкой располагаются, как правило, не самые дешевые товары, которые под воздействием запаха могут быстрее попасть в корзину к покупателю.

Запахи, которые ассоциируются с праздниками и поднимают настроение - это ароматы мандаринов, цитрусовых, хвойные запахи, запах корицы.

Не многим людям известно, однако научно доказанный факт подтверждает - некоторые люди кажутся нам более симпатичными или наоборот из-за естественного запаха тела. Люди пахнут по-разному из-за феромонов, а также из-за употребления определенных продуктов, которые могут изменять ествественный запах тела в лучшую или худшую сторону. Так, запах человека ухудшается при наличии вредных привычек - курении и/ или употреблении алкоголя, увлечении жирной, соленой, острой и сладкой пищей, недостаточного употребления воды и фруктов и овощей, которые могут практически отсутствовать в рационе. И не зря говорится - в здоровом теле здоровый дух, потому при правильном рационе и здоровом образе жизни человек хорошо себя чувствует, находится в хорошем настроении, легко располагает к себе людей, причем, не в последнюю очередь из-за приятного естественного запаха тела.

Не явно, но на подсознательном уровне запах другого человека представляет нам информацию о том, здоров ли человек. Наиболее привлекательным кажутся запахи человека, которые больше всего отличаются от нашего собственного запаха.

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