



В Нью-Йорке ожидается снежный шторм - 14.03.2017 11:25

В Нью-Йорке, а также в штате Нью-Джерси во вторник, 14 марта, ожидается приближение снежной бури. Снежный шторм ожидается на восточном побережье страны. Метеорологи прогнозируют осадки до 60 сантиметров, а также шквальный ветер со скоростью более 26 метров в секунду.



Ввиду сообщений о буре были перенесены запланированные ранее переговоры президента США Дональда Трама с канцлером Германии Ангелой Меркель.

На настоящий момент в Нью-Йорке отменены все авиарейсы в местных аэропортах - более 6500 рейсов, запланированных на среду, также закрыты школы.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит в эти дни конференция по правам женщин, и на период снежного шторма штаб-квартиру ООН временно закроют. Кроме того, в облегченном режиме планируется работа на Нью-Йоркской бирже. На объемах торговли скажется тот факт, что на работу не выйдут некоторые трейдеры.

Президент США Дональд Трамп отметил, что провел встречи с руководителями Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями и министерства внутренней безопасности. По словам главы государства, все службы готовы к непогоде, и все пройдет не так плохо, как многие могут посчитать. Отметим, что Трамп в качестве президента впервые будет принимать участие в нейтрализации чрезвычайной ситуации в стране.

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