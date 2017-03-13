



Ученые научились создавать топливо из воды - 14.03.2017 10:34

Исследователи университета Калифорнии провери ряд исследований и пришли к удивительному открытию - из обыкновенной воды они смогли создать горючее. Новое топливо, получаемое из воды, способно заменить все другие энергоресурсы.

Работа над созданием альтернативного вида топлива стартовала еще два года назад. Ученые установили, что уникальное горючее можно добывать путем правильного расщепления молекул воды, и данное топливо вполне может стать заменой всех существующих на сегодняшний день видов топлива. Исследовательские работы по данному вопросу продолжаются, поскольку исследователи не до конца довольны результатом.

Метод получения топлива из воды предусматривает расщепление воды на несколько молекул. Если синтез водорода осуществляется нужным способом, имеют место процессы, свойственные для горючего. В то же время, ученых настораживает один момент. После расщепления молекулы достаточно быстро разрушаются, что делает невозможным синтезирование всех элементов.

В настоящий момент исследователи заняты созданием метода, благодаря которому будет возможным использования всех полученных в результате синтеза элементов без их разрушения. В случае, если конечный результат удовлетворит ученых, то человечество получит практически неограниченный вид топлива, альтернативный всем исчерпаемым ресурсам.

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