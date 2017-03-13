



Ночью депутаты Черновицкого горсовета голосовали за блокаду - 14.03.2017 09:20

Депутаты городского совета Черновцов собрались на экстренной внеочередной сессии в ночь на 14 марта, в ходе заседания было принято решение о прекращении отношений с отдельными регионами Донецкой и Луганской областей.

Депутаты выступили также с требованиями об отставке главы МВД Арсена Авакова, а также о признании антитеррористической операции войной на Донбассе. Были подготовлены обращения к президенту Украины, главе ВР и премьер-министру с требованиями о немедленном освобождении всех участнков блокады Донбасса. Кроме того, среди прочих требований было увольнение начальника главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина, а также главы АТЦ СБУ Виталия Маликова.

Городскому голове Алексею Каспруку будет необходимо осуществить контроль за выполнением решения депутатов горсовета.

На внеочередной сессии областного совета во вторник, 14 марта, также будут подниматься вопросы блокады Донбасса.



Напомним, представители СБУ заявили вечером 13 марта о задержании 43 людей в зоне АТО на территории Донецкой области. По словам главы МВД Арсена Авакова, задержаные проходят процедуру допроса. В ряде областей Украины произошли акции протеста против задержания блокадников - под Волынской ОГА в Луцке, в Черновцах, Виннице, в Ровно и Львове. В поддержку блокады Донбасса также прошли митинги на Майдане Независимости в Киеве.

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