



ДТП на Южно-Окружной в Черновцах 13 03 2017. Фото - 13.03.2017 14:24

В Черновцах на улице Южно-Окружной в понедельник, 13 марта, произошла авария. ДТП случилось примерно в 14:20.

На проезжей части столкнулись автомобили марки Škoda и Mercedes. Как сообщают свидетели с места происшествия, при повороте водитель не убедился в безопасности маневра, в результате чего допустил столкновение с "мерседесом".

На место ДТП прибыл отряд патрульной полиции, который устанавливает обстоятельства происшествия.

Стало известно, что в аварии никто не пострадал. Движение в районе завода Кварц в настоящий момент осложнено.

Платиновая Буковина, Черновцы

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