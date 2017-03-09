Утвержден импичмент президента Южной Кореи

- 10.03.2017 10:22
Утвержден импичмент президента Южной Кореи

Импичмент президента Южной Кореи Пак Кын Хе был утвержден Конституционным судом. Отметим, что данный вопрос был вынесен на голосование парламентом страны еще в декабре 2016 года, и подоплекой этому послужил крупный скандал, связанный с коррупцией.

За импичмент президента проголосовали все восемь судей Конституционного суда. Исходя из этого, в стране должны состояться в ближайшие 60 дней досрочные президентские выборы.

Отметим, что в прессе засветилась информация о том, что благодаря поддержке президента Пак Кын Хе в государственные дела вмешивалась ее ближайшая подруга Чхве Сун Силь, которая мгла принимать участие даже в решении кадровых волпросом. Стоит подчеркнуть, что в данный момент Чхве Сун Силь находится под стражей. Женщину обвиняют в вымогательствах крупных сумм у достаточно больших корпораций Южной Кореи, которые она осуществляла, прикрываясь связями с лидером страны.

Сейчас премьер-министр Южной Кореи Хван Гё Ан временно выполняет обязанности президента.

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Ключові слова: президент Южной Кореи, отстранение президента Южной Кореи, Пак Кын Хе

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