



США предоставит Украине летальное оружие - 10.03.2017 09:14

Проект оборонного бюджета США был подготовлен 3 марта Комитетом по ассигнованиям палаты представителей Конгресса. Согласно проекту предполагается выделить сумму в 150 миллионов долларов в качестве военной поддержки Украины. Данные средства ориентировочно будут переданы до сентября. Они предназначаются на мероприятия по обучению украинских военнослужащих, приобретение оборудования и оборонительного оружия. В то же время, Украине не будут предоставляться "Джавелины". Подовляющим большинством 8 марта Палата представителей Конгресса США проголосовала в поддержку даного закона.

Ирина Фриз, которая возглавляет подкомитет Верховной Рады по вопросам безопасности и государственных электронных систем, на своей странице в Facebook написала, что в оборонительном бюджете США в помощи Украине предусмотрены также средства на предоставление летального оружия.

Отметим, что на 2017 год в начале декабре Верхняя палата КОнгресса выступила за выделение на военные цели почти 619 миллиардов доллапров. Палата представителей Конгресса данный законопроект поддержала еще раньше.

Из этих средств на борьбу с российской агрессией было выделено 4,3 миллиарда долларов. Данные средства предоставлялись на политическую, экономическую и публичную дипломатию, и также их часть предоставлялась странам-партнерам в Европе, Евразии и Центральной Азии, союзникам по НАТО в качестве военой поддержки.

Платиновая Буковина

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