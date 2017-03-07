



Цветная капуста - полезнейший диетический продукт - 09.03.2017 13:36

Цветная капуста известна издавна, и ее употребляли в пищу еще в средние века. С древней Анатолии, территория которой располагается в областях современной Турции, цветная капуста продвинулась во Францию и Италию, после чего распространение пошло в остальные уголки мира. Стоит отметить, что цветная капуста привлекает не только вкусом и пищевой ценностью, но и пользой при лечении определенных болезней.

В цветной капусте присутствуют различные витамины и полезные микроэлементы, в особенности те, которые помогают организму в улучшении обмена веществ, укреплении сердца, в кроветворном процессе.

Микро- и макроэлементы, которые присутствуют в цветной капусте - это фосфор, который помогает фирмировать костную ткань, отвечающий за крепкие кости и зубы кальций, а также сера, натрий, калий, магний и хлор. Также в соцветиях цветной капусты присутствует фолиевая кислота, которая обеспечивает стабильную работу селезенки. Витамины группы В, в частности В5, которые способствуют здоровому сну, положительному настроению. Особенно хороша цветная капуста в период межсезонья, поскольку ее употребление позволяет восполнить нехватку в организме ценных витаминов, повысить иммунитет.

Блюда из цветной капусты весьма разнообразны - ее можно отваривать, тушить, жарить, в том числе и в кляре, запекать с различными продуктами в духовом шкафу. Также цветную капусту можно замораживать для хранения, консервировать и даже мариновать.

Кроме того, диеты, основанные на цветной капусте, позволяют сбросить вес. Потому можно с уверенностью сказать, что цветная капуста - это очень вкусно и без вреда для фигуры!

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