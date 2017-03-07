



К концу вечера 9 марта в Черновцах возобновят водоснабжение - 09.03.2017 09:27

На магистральном водопроводе в Черновцах продолжаюстся ремонтные работы. Предполагается, что возобновить подачу воды смогут уже до сегодняшнего вечера.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал мэр Черновцов Алексей Каспрук.

По информации городского головы, в трубе образовалась довольшо большая трещина, длина которой превысила 5 метров, чтовызвало необходимость менять целый участок трубы. Сварочные работы были завершены накануне вечером, 8 марта, и уже стратовало наполнение системы водой.

Чтобы наполнить систему водой и полностью восстановить водоснабжение, понадобится не меньше 10 часов.

Платиновая Буковина, Черновцы

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