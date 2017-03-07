Назначен креативный директор Евровидения-2017

- 07.03.2017 14:22
Назначен креативный директор Евровидения-2017

Сергей Проскурня, который ранее был генеральным директором и художественным руководителем Одесского национального академического театра оперы и балета, был назначен креативным директором мероприятий в рамках Евровидения-2017.

Так, в поле деятельности Проскурни будет входить художественное представление и концепция Красной дорожки на Евровидение-2017 в Киеве, церемонии открытия. Также он будет креативный директор будет отвечать за оформление Еврогородка, Евроклуба, а также традиционной для конкурса вечеринки-закрытия. В задачи Проскурни также будет входить координация мероприятий, которые будут проходить в рамках Евровидения-2017 на столичных площадях - Софиевской, Троицкой, Контрактовой, Почтовой, на локациях вокруг главной площадки конкурса - Международного выставочного центра, а также на территории мемориала Киевская крепость.

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Стоит отметить, что еще во время конкурса городов, которые подавали заявки на проведение песенного конкурса, то есть, летом прошлого года, Сергей Проскурня присоединился к работе по организации Евровидения в Украине. на тот момент он был членом организационного комитета по рассмотрениют от городов.

Для справки: Сергей Проскурня с 2009 года работал директором Одесского театра оперы и балета. Период его работы в театре сопровождался скандалами, и около двух сотен сотрудников театра бастовали против проводимой директором политики.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: креативный директор евровидения 2017, Сергей Проскурня

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