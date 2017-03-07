Экология ежегодно убивает около полумиллиона детей

- 07.03.2017 11:30
Экология ежегодно убивает около полумиллиона детей

Экологическое состояние нашей планеты с каждым днем усугубляется еще больше. Проблема достигла такого уровня, что из-за загрязнения воздуха гибнут дети в возрасте до пяти лет, поскольку их иммунитет не справляется нагрузкой. Так, Всемирная организация здравоохранения опубликовала два отчета, которые рассказывают о загрязнении окружающей среды на настоящий момент.

В первом отчете отмечается, что от респираторных инфекций ежегодно погибает около 570 тысяч детей до 5 лет. При этом, данные инфекции вызваны пассивным курением и загрязнением воздуха. В таком возрасте из-за указанных факторов повышается риск развития в детском возрасте пневмонии, а также повышение риска хронических заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы в любом возрасте. То есть, в течение всей жизни существенно повышается риск инсульта, инфарктов, а также онкологии. Кроме того, по причине антисанитарии и загрязнения воды ежегодно от диареи погибает примерно 361 тысяча детей в возрасте до 5 лет.

Второй доклад ВОЗ говорит о том, что среди детей до 5 лет наиболее частыми причинами смерти являются именно диарея, пневмония и малярия. Эти заболевания можно предотвратить и существенно сократить уровень смертности благодаря использованию при приготовлении пищи более чистых видов топлива, а также благодаря предоставлению доступа к чистой воде.

Директор Департамента ВОЗ по вопросам общественного здравоохранения, экологических и социальных детерминант здоровья доктор Мария Нейра отмечает, что на здоровье детей загрязнение окружающей среды сказывается особенно тяжело. Потому среди основных задач должно быть устранение рисков для здоровья, в особенности - экологических. Крайне необходимо работат над улучшением качества воды, а также использованию более чистых видов топлива.

Платиновая Буковина

Ключові слова: загрязнение воздуха, плохая экология, загрязненный воздух и болезни дыхания

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