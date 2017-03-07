США разместит системы ПРО в Южной Корее

- 07.03.2017 09:57
США разместит системы ПРО в Южной Корее

Первые элементы системы противоракетной обороны THAAD были доставлены из СЩА в Южную Корею. Отметим, что этому предшествовали провокационные испытания баллистических ракет в КНДР. Пхеньян осуществил одновременный пуск сразу четырех ракет, три из которых нарушили экономическое пространство Японии.

Американский адмирал Гарри Харрис отметил, что Северная корея продолжает осуществлять провокации. В связи с этим будет целесообразным продолжить сотрудничество по размешению систем противоракетной обороны THAAD на территории Южной Кореи.

Отметим, что Сеул и Вашингтон пришли к решению о размещении систем противоракетной обороны в июле 2016 года. В пресс-релизе Тихоокеанского командования Вооруженых сил США говорится, что для других стран региона система противоракетной обороны THAAD не представляет никакой угрозы, поскольку ее задача является исключительно оборонительной.

Стоит напомнить, что перед этим КНДР осуществила пуск баллистической ракеты. Испытания 12 февраля, согласно заявлению Пхеньяна, проходили для нового типа стратегического оружия, которое может сносить ядерные боеголовки. НА следующий день было созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН, члены которого единогласно осудили действия Северной Кореи, отмети, что испытания баллистического оружия являются грубым нарушением резолюций Совбеза.

Очередной запуск ракет Пхеньяном состоялся 6 марта. Речь идет об испытаниях ракет большой дальности, которые были запущены в Японское море. Представители Минобороны Южной Кореи отметили, что гипотетически баллистические ракеты могут достичь материковой части Соединенных штатов Америки. В связи с произошедшим новое экстренное заседание Совета Безопасности ООН состоится 8 марта по требованию США и Японии в связи с испытаниями КНДР.

Платиновая Буковина

Ключові слова: пуски баллистических ракет в Северной Корее, баллистические ракеты КНДР, системы ПРО THAAD

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