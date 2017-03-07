Полицейский на Буковине присвоил чужую взятку

- 07.03.2017 09:40
Полицейский на Буковине присвоил чужую взятку

В отношении бывшего заместителя начальника Сторожинецкого отдела Главного управления национальной полиции в Черновицкой области прокуратурой было завершено досудебное расследование. В суд был передан обвинительный акт по подозрению в совершении преступлений.

Информацию об этом озвучили представители Черновицкой областной прокуратуры.

Отмечается, полицейские подстрекал двух человек к даче взятки. Взятка предназначалась для следователей и руководства Глыбокского отделения полиции Сторожинецкого отдела полиции. Данное неправомерное вознаграждение предназначалось для того, чтобы решить вопросы и закрыть уголовные производства. Между тем, пооицейский-вымогатель присвоил мошенническим путем средства в размере 1000 долларов США.

Вымогателя задержали в прошлом году осенью во время получения мим неправомерного денежного вознаграждения в размере 600 долларов США.

Платиновая Буковина

Ключові слова: взяточничество Буковина

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