Очередная опасность увлечения гаджетами- 06.03.2017 17:06
Чрезмерное увлечение мобильными устройствами таит в себ определенные опасности, о чем утвержают эксперты Ассоциации американских психологов.
Как выяснилось, те люди, которые склонны часто проверять свои телефоны, отличаются большей нервозностью.
Для такого утверждения было проведено исследование. Три с половиной тысячи человек приняли участие в опросе. Было установлено, зависимыми от гаджетов являются 86% участников опроса. Проблемы с физическим состоянием, психическим здоровьем и режимом питания имеются у 42% из указанного числа репондентов.
Отметим, что раздражительность - не единственная проблема, которую вызывают мобильные устройства. Свечение от гаджетов оказывает негативное влияние на кожу человека, и-за чего она быстрее стареет. Кроме того, свет дисплея смартфона или планшета вредит сетчетке, а также оказывает негативное влияние на светочувствительный слой задней части глаза. Из-за повреждений этой части глаза зачастую и возникает слепота.
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