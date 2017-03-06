Очередная опасность увлечения гаджетами

- 06.03.2017 17:06
Очередная опасность увлечения гаджетами

Чрезмерное увлечение мобильными устройствами таит в себ определенные опасности, о чем утвержают эксперты Ассоциации американских психологов.

Как выяснилось, те люди, которые склонны часто проверять свои телефоны, отличаются большей нервозностью.

Для такого утверждения было проведено исследование. Три с половиной тысячи человек приняли участие в опросе. Было установлено, зависимыми от гаджетов являются 86% участников опроса. Проблемы с физическим состоянием, психическим здоровьем и режимом питания имеются у 42% из указанного числа репондентов.

Отметим, что раздражительность - не единственная проблема, которую вызывают мобильные устройства. Свечение от гаджетов оказывает негативное влияние на кожу человека, и-за чего она быстрее стареет. Кроме того, свет дисплея смартфона или планшета вредит сетчетке, а также оказывает негативное влияние на светочувствительный слой задней части глаза. Из-за повреждений этой части глаза зачастую и возникает слепота.

Платиновая Буковина

Ключові слова: нервозность из-за гаджетов, чрезмерное увлечение гаджетами

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