



В британской школе наказывают за икоту на уроке - 06.03.2017 15:11

В Великобритании в обной из средних школа графства Кент ввели весьма строгие правила поведения. Наказание может последовать за икоту либо надетое не в том месте пальто.

За "неуставное" поведение ученики получают штрафные баллы, которые вписываются в индивидуальный мини-буклет. Если школьник за неудовлетворительное поведение наберет три балла, его накажут. В паспорт поведения также могут начисляться и "хорошие" баллы.

Мама одной из учениц отметила, что ее дочь получила штрафной балл из-за того, что случайно икнула во время урока. Другая мама отметила, что ее дочь надевала пальто внутри здния школы, за что получила два штрафных балла. В целом, родители согласны в том, что в школе отсутствует четкое понимание непослушного поведения.



Директор данной школы заявляет - на сотрудников школы, учеников и их родителей введение подобной системы сказывается в основном положительно. Кроме того, он отметил, что родителям разослали письма, в которых указаны все изменения по поводу школьных правил.

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