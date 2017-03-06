Фестиваль кино Docudays UA пройдет на эко-тематику- 06.03.2017 14:27
В пресс-службе Государственного агенства Украины по вопросам кино сообщают - нынешний XIV Международный фестиваль документального кино Docudays UA запланирован на 24-31 марта.
Соответствующее сообщение Госкино опубликовали в Facebook.
Тема фестиваля была заключена в единственной фразе - "Четыре градуса". Логлайн был навеян словами, озвученными активистом Романом Зинченко. Зинченко отметил, что окружающая среда все равно восстановит себя, однако под большим вопросом остается факт, сможет ли она при этом избавиться от человека. Почему именно "четыре градуса"? Дело в том, что именно на четвре градуса по Цельсию до конца текущего столетия, как утверждают экологи, поднимется средняя температура на Земле.
В связи с этим организаторы Docudays UA призывают посетителям кинофестиваля приобщиться к защите окружающей среды и инициировать радикальные изменения.
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