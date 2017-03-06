В Авдеевке из-за обстрелов нет света и воды

- 06.03.2017 10:49
В Авдеевке из-за обстрелов нет света и воды

Как заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, в зоне АТО продолжаются ожесточенные обстрелы Авдеевки террористичесими войсками. Жебривский отметил, что под обстрелами оказались позиции ВСУ и окраины Авдеевки.

Населенный пункт из-за обстрелов оказался без электричества. Письменных гарантий о прекращении огня по состоянию на 7:45 понедельника, 6 марта, не поступало.

В результате боевых действий примерно в 16:50 воскресенья, 5 марта, в районе Авдеевки была повреждена высоковольтная линия 110 вК. В результате город оказался обесточен, также было прекращено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции.

Централизованное электроснабжение по состоянию на утро понедеьника отсутствует. Предполагается использовать 7 генераторов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для обеспечения электричеством объектов социально-бытовой сферы, ен имеющих собственных систем резервного электропитания. Также временно прекращено из-за неработающей ДФС централизованное водоснабжение. Что касается отопления, то заводская теплоцентраль осуществляет теплоснабжение в Авдеевке с использованием природного газа.

В случае необходимости в полной готовности находится 1 пиротехнический расчет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям - 5 сотрудников и 2 единицы техники. В случае необходимости они могут приступить к обследованию мест аварийно-восстановительных работа, а также при необходимости - к разминированию.

Что касается аварийно-восстановительных работ, то к ним сейчас привлечены 24 сотрудника и 8 единиц техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Платиновая Буковина

Ключові слова: обстерлы Авдеевки, новости АО 6 03 2017

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