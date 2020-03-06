



В Черновцах на полдня выключают отопление - 06.03.2017 09:19

Черновцытеплокоммунэнерго в течение недели из-за повышенной среднесуточной температуры воздуха работает в режиме ограниченного теплоснабжения. Из-за этого в домах черночан стало немного прохладнее.

Котельни в Черновцах останавливаются в период с 11:00 до 19:00. При этом, руководство Черновцтеплокоммунэнерго заявляет - черновчанам не придется платить за отопление по полной стоимости, ведь его отключают.

По словам директора предприятия Александра Меленчука, начисление сейчас осуществляется по счетчикам. Будет вводиться средний показатель потребления по всем счетчикам. При этом. обойдется без пересчетов - для платежек будет браться самый низкий показатель по тарифу.

Пока что прогноз погоды известен примерно до 8 марта. По словам синоптиков, на текущей неделе также будет относительно тепло, и среднесуточная температура будет выше 8 градусов по Цельсию.

Платиновая Буковина, Черновцы

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