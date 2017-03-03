На Буковине из-за группы смерти едва не погиб мальчик

- 03.03.2017 12:18
На Буковине из-за группы смерти едва не погиб мальчик

Из-за популярной смертельной игры из социальных сетей "Синий кит" 11-летний буковинский школьник порезал себе вены. Ребенок под влиянием так называемых групп смерти решил покончить с собой. Мальчика госпитализировали, и сейчас с ним работают психологи. Родители отказались давать какие-либо комментарии. Также по понятным причинам не называется имя пострадавшего мальчика и район области, где это произошло.

Мама мальчика утром четверга, 2 марта, увидела, что ее сын порезал себе вены, и оперативно вызвала скорую. Порезы на руках оказались не глубокими, как отмечают медики, потому помощь пришла вовремя, что позволило сохранить жизнь ребенку.

Стало известно, что мальчик уделял достаточно много времени общению в социальных сетях, в особенности - в ВКонтакте. Ребенок часто играл в различные интернет-игры, в том числе и, как выяснилось, в смертельно опасные, доводящие до самоубийств.

Специалисты рекомендуют родителям интересоваться жизнью их детей, в особенности - их увлечениями и досугом, общению в социальных сетях. Особую опасность представляют пресловутые группы "Синий кит", "Море китов", "Разбуди меня в 4:20" и аналогичные им. Желающие принять участие в игре дети получают задания от так называемых кураторов, которые заключаются в выполнении определенных действий. В итоге на детей оказывается психологическое давление, и их доводят до депрессивного состояния. Конечной целью игры является совершение суицида. В случае, если дети оказываются выполнять те или иные действия, "кураторы" угрожают причинить вред их родным, в особенности - родителям.

Платиновая Буковина

Ключові слова: синий кит черновцы, группы смерти черновцы, синий кит Буковина

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