



Полезные и доступные продукты от авитаминоза - 03.03.2017 10:55

С наступлением весны традиционно дает о себе знать сезонная нехватка витаминов, которую мы привыкли называть авитаминозом. При этом, насытить организм полезными веществами вовсе не обызятельно импортными фруктами и овощами - вполне достаточно того, что есть у нас. Причем, продукты эти - достаточно простые.

Обычная квашеная капуста - кладезь витамина С, и редька является отличным средством для повышения иммунитета. Однако этим продуктам совершенно неоправданно мы пренебрегаем.

Диетологи и медики отмечают - в редьке присутствуют природные антибиотики, потому этот корнеплод весьма эффективен в качестве профилактики от различных болезней и микробов. Вся польза заключается в характерной горечи - редька с его помощью способна расщеплять вредный холестерин, а также способствует выведению из организма шлаков и токсинов. Витамин С, который мы привыкли черпать в лимонах и апельсинах, в приличном количестве присутствует в редьке. Однако это далеко не все положительные моменты, которые гарантирует употребление этого корнеплода. Для тех, кто страдает от повышенного давления, имеет определенные проблемы с сосудами и имеет склонность к образованию отеков, редька будет лучшим помощником, потому как она обладает мягчим мочегонным эффектом.

Квашеная капуста - это не только приятная и освежающая кислинка. Как мы уже упоминали, это богатый источник витамина С, причем, по сравнению с сезонными ягодами, которые произрастают в нашей стране, и с цитрусовыми плодами квашеная капуста явно выигрывает. В этом продукте также присутствует витамин К, который укрепляет защитные функции организма и повышает сопротивляемость раковым заболеваниям. Максимальную пользу от этого продукта можно получить после долгой закваски, не меньше, чем через 10-12 дней. Чем дольше времени квасится капуста, тем меньше в ней остается вредных веществ, в то время, как полезные все больше и больше набирают свою силу.

Польза квашеной капусты состоит также в диетической составляющей. Она малокалорийна и, кроме того, на переваривание этого продукта организм расходует гораздо больше энергии, нежели получает. Потому набор лишнего веса при употреблении квашеной капусты вам явно не грозит, - она даже поможет немного похудеть.

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