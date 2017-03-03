



Боевики поливают огнем всю линию разграничения - 03.03.2017 10:34

По информации пресс-штаба антитеррористической операции на Донбассе, прошщедшие сутки 2 марта оказались крайне сложными. Практически по всей линии разграничения террористы вели усиленный обстрел.

Сообщается, что в результате боевых действий силы АТО понесли потери. Один военный погиб, 15 человек ранены, также были травмированы семеро бойцов.

В общей сложности, в течение прошлых суток было зафиксировано 116 обстрелов. Отметим, что ситуация сохраняет подобный характер уже несколько дней. Так, 117 раз украинские позиции попали под обстрел 28 февраля, и 118 обстрелов было осуществлено 1 марта.

В пресс-центре сообщают, тчо артиллерию 152-мм использовали на Луганском направлении при обстрелах населенных пунктов Лисичанск и Новозвановка. Новотошковское, Катериновку, Новозвановку, Новоалександровку, Малиновое и Крымское обстреливали из минометов различных калибров. Что касается Донецкого направления, то боевики вели огонь по шахте Бутовка, Пескам, Зайцево, Авдеевке и Новолуганскому из минометов 120 и 82 мм, танковых орудий. Гранатометный обстрел велся по Пескам, Каменке и Опытному. Лугансколе попало под обстрел из БМП, по Невельскому и Майорску огонь осуществлялся из стрелкового оружия.

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