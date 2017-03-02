



Боевики 6 часов обстреливали Светлодарскую дугу - 02.03.2017 13:20

Позиции сил АТО в течение прошедших суток, 1 марта, в особенности, с наступлением темноты, находились под интенсивным обстрелом террористов. Боевики обстреливали позиции в районе Светлодарской дуги в течение почти 6 часов.

Информацию об этом озвучтл спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Тяжелое вооружение боевиик не использовали в первой половине дня при обстрелах на Светлодарской дуге. В основном, обстрелы осуществлялись из пулеметов. С наступлением вечерних сумерек террористы перешли на использование минометов, и огонь не прекращался в течение 6 часов. В общей сложности в сторону позиций АТО было выпущено порядка 100 мин различных калибров.

Одновременно осуществлялся обстрел нескольких опорных пунктов украинской армии. Таким образом боевики намереваются внести в управление обороны сил АТО дезорганизацию.

Также сообщается, что в течение прошедших суток погиб один военный (Попаснянский район), и девять военных получили ранения.

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