Хроническую усталость признали заболеванием

- 02.03.2017 12:11
Хроническую усталость признали заболеванием

Чувство усталости может быть настолько сильным, что из-за него человек не может нормально работать и учиться. Такая утомляемость беспокоит примерно 2,6% человек по всему миру. Ученые исследовали хроническую усталость и не соотносили ее с болезнями. Поэтому данное мнение устоялось и в медицинских кругах, и среди простых пациентов.

Совместное исследование австралийско-американской группы ученых показало, что синдром хронической усталости возникает не как последствие напряженной работы или сильного стресса. По словам ученых из Университета Гриффита, все дело в мутации, которая ведет к разрушению на поверхности иммунных клеток структуры рецептора. По всему миру люди страдают от синдрома хронической усталости, причиной которой является мутация, а вовсе не перенапряжение и стрессы на тяжелой работе.

Врачи редко уделяют достаточно серьезное внимание людям с хронической усталостью. Из-за этого люди долгие годы могут мучится, поскольку адекватной помощи и лечения он не получают. Теперь ввиду полученного знания подход может измениться, поскольку хроническая усталость вызвана генетическими изменениями. Нарушение касается расположенного на поверхности клеток белка TRPM3, который участвует в процесс транспортировки в середину клетки кальция. Данный белок также нужен для синтеза белков и регуляции процесса экспрессии генов. Ученые осуществили анализ образцов крови у 15 пациентов с синдромом хронической усталости, сравнив их с образцами 25 здоровых людей. Нормальное функционирование рецептора TRPM3 у людей с синдромом хронической усталости было нарушено, и у них также присутствовали проблемы с доставкой кальция внутрь клеток.

Рецептор TRPM3 имеется не только у иммунных клеток, но и у других клеток, и расположен на поверхности. Дело в том, что различные типы клеток нуждаются в транспорте ионов кальция, и такие нарушения могут иметь место в любой части человеческого организма - спинном и головном мозге, в поджелудочной железе. По этой причине симптомы болезни хронической усталости у разных людей могут отличаться - это омжет быть беспричинная агрессия, апатия, головные боли, депрессия, проблемы с пищеварением и сердечно-сосудистой системы.

Результаты проведенного исследования помогут окрыть новый подход к лечению синдрома хронической усталости, а также дадут толчок к изобретению лекарств от данной проблемы, которая действительно является болезнью.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: синдром хронической усталости, хроническая усталость причины, белок TRPM3, TRPM3

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