



На западе Украине - повышение уровня рек и риск подтопления - 02.03.2017 11:31

Снеготаяние и ожидаемые осадки в ближайшее время приведут к повышению уровня воды в украинских реках. Повышение прогнозируется на 2-3 марта.

Согласно сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, повышение на 0,3 - 1,3 метра ожидается в Ивано-Франковской и Львовской обалстях - на реках бассейнов Сяна и Днестр. Повышение на реках бассейнов Сирет и Прут составит от 0,3 до 0,8 метра и негативных последствий за собой не повлечет.

Повышение уровня воды в реках Закарпатской области может быть более существенным - до 1,5 метра, с выходом воды на пойму. На реке Уж повышение уровня воды прогнозируется от 0,5 до 1 метра.

Выход воды на пойму, а также риск подтопления автомобильных дорог и сельскохозяйственных угодий возможен на Закарпатье, в особенности, в Иршавском и ВИноградовском районах. Повышение уровня воды в нижнем течение Боржавы ожидается от 1,5 до 2 метров.

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