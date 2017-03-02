



Женщина в Китае повторно родила через шесть дней - 02.03.2017 10:12

21 февраля у китаянки Чэнь родился мальчик, вес которого составил всего 1,44 килограмма. Однако в этой беременности малый вес ребенка мог бы стать единственным необычным моментом, если бы не еще один момент. Спустя шесть дней женщина снова родила - на этот раз двух девочек.

Необычные двойные роды произошли в городе Йичанг, в провинции Хебей.

Женщина, которая за неделю стала матерью троих детей, в течение долгого времени не могла забеременеть. Замуж она вышла в 2012 году, и все попытки зачать ребенка оканчивались неудачей. После прохождения лечения китаянке наконец удалось забеременеть и произвести на свет сразу троих малышей.

Сейчас сообщается, что все трое находятся в реанимации.

Врачи отмечают, что у женщины была дизиготная тройня. Это означает, что близнецы и первый ребенок развивались в разных плодных оболочках, потому и появились на свет по очереди.

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