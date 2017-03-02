



Послы стран ЕС 2 марта утвердят безвиз для Украины - 02.03.2017 10:08

Послы стран ЕС проведут встречу 2 марта, чтобы принять решение касаемо предоставления Украине безвизового режима.

Формальное одобрение решения об отмене виз будет принято на заседании Комитета постоянных представителей ЕС.

Заключительная стадия одобрения либерализации визового режима для Украины ожидается ориентировочно в мае. После того, как решение окончательно вступит в силу, граждане Украины смогут воспользоваться услугой посещения стран Европейского Союза и Шенгенского соглашения без необходимости оформлять визы. Речь идет о краткосрочных поездках - до 90 дней какждые 180 дней.

При этом, безвизом могут воспользоваться только те украинцы, которые не претендуют на трудоустройство в странах ЕС и имеют биометрические паспорта. Либерализация визового режима может заработать уже будущим летом - в конце июня-начале июля.

Напомним, 28 февраля состоялись трехсторонние переговоры касаемо введения безвиза для Украины, которые завершились положительно.

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