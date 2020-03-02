



На Головной временно не ездят троллейбусы - 02.03.2017 09:20

На улице Головной в Черновцах недалеко от перекрестка с проспектом Независимости прозошел обрыв электросети, что сказалось на работе электротранспорта.

Так, едущие по Головной троллейбусы остановились. Из-за аварии электросети, временно не едут на аварийном участке троллейбусы маршрутов №3 и №5.

Что касается троллейбуса №1, то он курсирует по маршруту от ЧНУ до улицы Южно-Окружная.

На место прибыли специалисты, которые занимаются устранением обрыва. Вскоре движение троллейбусов обещают восстановить.

Платиновая Буковина, Черновцы

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