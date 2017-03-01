



Отправит первых туристов в космос в 2018 году - 01.03.2017 16:42

В полет вокруг Луны уже в 2018 году могут отправиться первые космические туристы. Как отмечают в компании SpaceX, инициировавшей данный проект, частный полет в космос займет порядка недели.

Летом 2017 состоятся испытания ракеты Falcon Heavy, которая отправит космических туристов в капсуле Dragon 2 в путешествие вокруг Луны. Ракета приблизится к поверхности Луны, однако приземляться на нее не будет.

Пока что имена будущих космических туристов не разглашаются, однако известно, что оба заплатили за организацию полета. Оба человека хорошо знакомы между собой, и на путешествие настроены весьма серьезно. В нынешнем году им предстоит сдать необходимые медицинские тесты, а также пройти специальную подготовку к путешествию в космос.

Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что путешествие вокруг Луны может таить в себе определенные опасности, несмотря на то, что специалисты делают все возможное для минимизации любых рисков. Но, по его словам, космические туристы прекрасно это понимают.

Путешествие вокруг Луны - дорогостоящее удовольствие, и полет стоит примерно столько же, во сколько обходится отправка астронавтов на МКС. Эта сумма равняется 70 миллионам долларов.

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