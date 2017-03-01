В Черновцах зафиксирован случай бешенства 25 02 2017

- 01.03.2017 11:34
В Черновцах зафиксирован случай бешенства 25 02 2017

Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Черновицком горсовете 1 марта 2017 года провела заведание, посвященное случаю заболевания бешенством в Черновцах и проведению необходимых мероприятий.

На улице Ковпака в Черновцах во дворе местной жительницы Лидии Савиновой зараженная лисица 25 февраля текущего года контактировала с домашней собакой. Сосед застрелил животное из охотничьего ружья, и труп лисиц доставили в городскую государственную больницу ветеринарной медицины. Как сообщается, во дворе у Савиновой живет 8 котов и две собаки, и ни у одного животного нет ветеринарного паспорта и, соответственно, прививок от бешенства.

Ни лисица, ни контактировавшая с ней собака не наносили людям покусов.

Специалисты местного управления Государственной продпотребслужбы совместно с сотрудниками участковой государственной больницей №1 провели в отношении данного случая расследование. У Лидии Савиновой 27 февраля на месте гибели зараженной лисицы и месте содержания контактировавшей с ней собакой была проведена вынужденная дезинфекция.

Для всех домашних животных, которые находятся в опасной для заражения зоне, проводятся антирабические вакцинации. Савинову обязали держать контактную собаку на привязи, а также допускать для проведения наблюдений к ней сотрудников ветеринарной медицины.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: бешенство черновцы, бешеная лисица Черновцы

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Какие продукты никогда не испортятся Мы привыкли к тому, что различные продукты имеют определенный срок годности. Зачастую о том, насколько долго может храниться тот или иной
- 01.03.2017 17:23
Отправит первых туристов в космос в 2018 году В полет вокруг Луны уже в 2018 году могут отправиться первые космические туристы. Как отмечают в компании SpaceX, инициировавшей данный проект
- 01.03.2017 16:42
Украина и МВФ подписали обновленный меморандум Обновленный меморандум, согласно которому Украине будет выделен очередной транш, был подписан в среду, 1 апреля, с Международным валютным
- 01.03.2017 16:22
Ресторан М приглашает отпраздновать 8 марта! Приближается самый женственный праздник - Международный женский день 8 марта, который ассоциируется с наступлением весны и тепла.
- 01.03.2017 15:46
Переговоры ЕС о безвизе для Украины оценили положительно В Брюсселе сегодня состоялись внутренние переговоры о безвизе для Украины. Итоги триалога в Евросоюзе оценивают довольно положительно.
- 01.03.2017 15:36
Британец продает альпийский воздух Купить чистейших воздух из швейцарских Альп может любой желающий. Трехлитровая банка с горным воздухом обойдется ни много ни мало
- 01.03.2017 14:54
Витамин А поможет защитить кожу от меланомы Солнечный свет оказывает серьезное влияние на наш организм, и недооценивать его не стоит. Даже полученные давно солнечные ожоги могут
- 01.03.2017 14:15
Выходные Украине весной 2017 В распоряжении Кабинета Министров Украины от 16 ноября 2016 года №850-р "О переносе рабочих дней" указаны государственные праздники и нерабочие дни на 2017 год
- 01.03.2017 13:27
Потери сторон в зоне АТО за сутки 28 02 2017 В течение прошедших суток на территории проведения АТО в результате боевых действий погибло двое украинских военнослужащих
- 01.03.2017 13:11
Россию призывают к бойкоту Евровидения-2017 в Киеве Одиозный депутат Государственной думы от Единой России Виталий Милонов написал генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту
- 01.03.2017 11:21

Всі новини