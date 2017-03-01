



В Черновцах зафиксирован случай бешенства 25 02 2017 - 01.03.2017 11:34

Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Черновицком горсовете 1 марта 2017 года провела заведание, посвященное случаю заболевания бешенством в Черновцах и проведению необходимых мероприятий.

На улице Ковпака в Черновцах во дворе местной жительницы Лидии Савиновой зараженная лисица 25 февраля текущего года контактировала с домашней собакой. Сосед застрелил животное из охотничьего ружья, и труп лисиц доставили в городскую государственную больницу ветеринарной медицины. Как сообщается, во дворе у Савиновой живет 8 котов и две собаки, и ни у одного животного нет ветеринарного паспорта и, соответственно, прививок от бешенства.

Ни лисица, ни контактировавшая с ней собака не наносили людям покусов.

Специалисты местного управления Государственной продпотребслужбы совместно с сотрудниками участковой государственной больницей №1 провели в отношении данного случая расследование. У Лидии Савиновой 27 февраля на месте гибели зараженной лисицы и месте содержания контактировавшей с ней собакой была проведена вынужденная дезинфекция.

Для всех домашних животных, которые находятся в опасной для заражения зоне, проводятся антирабические вакцинации. Савинову обязали держать контактную собаку на привязи, а также допускать для проведения наблюдений к ней сотрудников ветеринарной медицины.

Платиновая Буковина, Черновцы

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