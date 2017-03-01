Новый срок завершения улицы Хмельницкого - до конца лета

- 01.03.2017 10:09
Новый срок завершения улицы Хмельницкого - до конца лета

По словам мэра Черновцов Алексея Каспрука, как только городской совет распределит остаток средств в бюджете, образовавшийся по состоянию на 1 января 2017 года, ремонт улицы Богдана Хмельницкого будет продолжен.

По словам городского головы, только после того, как горсовет примет решение о распределении остаточных средств, их моно будет передать на завершение ремонтных работ. В марте будет подниматься данный вопрос. Каспрук отметил, что некоторые депутаты предлагали не выделять на ремонт улицы средства. Мэр отметил, что работ осталось совсем немного - ориентировочно на два-три месяца. На февральской сессии, которая была продлена уже на март, необходимо утвердить программу развития ЖКХ на 2017 года, в которой также присутствует вопрос ремонта улицы Богдана Хмельницкого. Средства на ремонт могут быть выделены на сессии 30 марта, если ее включат в программу.

Сергей Погоренный, который  возглавляет департамент жилищно-коммунального хозяйства городского совета Черновцов, для проведения тендера были подготовлены все необходимые документы, и теперь окончательное решение зависит от решения, которое будет приниматься на сессии городского совета. На части дороги на Хиельницкого необходимо уложить часть брусчатки, обустроить павильон, а также водоотливы у домов. На тендерные процедуры уйдет порядка месяца, и до мая должны стартовать работы, которые растянутся максимум на несколько месяцев.

Подрядные работы на улице Богдана Хмельницкого ранее выполняло предприятие МиськШЕП. Его руководитель Михаил Игнатьев пока что не сообщает, будет ли предприятие принимать участие в будущем тендере. По его словам, сейчас к улице его предприятие не имеет никакого отношения, поскольку согласно условиям предыдущего тендера, все работы были выполнены.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: когда закончат ремонт улицы Хмельницкого Черновцы

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