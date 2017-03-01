



В Сербии прогремели взрывы на военном складе - 01.03.2017 09:40

В сербском городе Крагуевац в центральной части страны произошел взрыв на складе боеприпасов местного военного завода. Информацию об этом сообщают со ссылкой на Минобороны Сербии.

Как отмечается, первый взрыв случился 28 февраля примерно в 14:00. Взрыв произошел на складе, где хранились боеприпасы, в частности, подствольные гранаты. Пострадавших в результате этого взрыва нет. Уже спустя примерно час в помещении, где хранятся более мощные боеприпасы, прогремел второй взрыв, в результате которого погиб подполковник Мирослав Перишич.

Травмы от взрыва получили 25 человек, также пропавшими без вести числятся трое - двое гражданских лиц и один офицер.



С завода в ночь на 1 марта была проведена эвакуация 74 работников, поскольку существовала опасность новых взрывов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил соболезнования в связи с погибшими в результате взрыва и отметил, что альянс выражает в столь тяжелое время солидарность с Сербией.

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